على جمعة: تحريم الصلاة بالأضرحة "جهل".. يجب ألا نحصر العلم في 3 علماء

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق، ليس فهم ابن تيمية هو من فهم السلف الصالح، وإنما الإمام النووي وابن حجر والسيوطي، فهؤلاء هم علماء الأمة وصولا للتابعين ثم الصحابة.

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه ينكر على ابن تيمية ويأخذ على ابن عبدالوهاب، ويرفض القداسة التي وضعوها على هؤلاء الأشخاص، فلا يجب أن نحصر العلم في 3 علماء ونترك بقية علماء الأمة.

وعن تحريم الصلاة في المساجد، قال مفتي الديار السابق، إن تحريم الصلاة في مساجد الأضرحة "جهل"، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بصحابته ونطيع الله، مشيرا إلى أن طريق الله واحد والخلاف من جهلة المريدين، وأن عدد الطرائق على أنفاس الخلائق، لكن تختلف البرامج والصيغ".

وأكد أن كل أذكار ومناهج الطرق ملتزمة بالقرآن والسنة، ومن ينكر هذا يحاول فرض تصوراته عن الإسلام على عموم المسلمين، وهذه قضية نزاع بين من يعلم ومن لا يعلم".