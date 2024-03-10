الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالي: نتمنى أن تزول الغمة عن أهالى غزة فى رمضان

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

هنأت الإعلامية قصواء الخلالي الشعب المصري بمناسبة قدوم شهر رمضان، غدًا، آملة أن يكون شهر الخير والكرم ورفع سوء الأعمال.

وتمنت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة CBC أن يرفع الله سبحانه وتعالى الغمة عن المنطقة العربية بأكملها، خاصة الشعب الفلسطيني الذي سيقضي شهر رمضان في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة داخل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت "رمضان استثنائي هذا العام، ولا نزال نحاول الخروج من تأثيرات الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، لكن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الفعالة لمجابهة هذه الأزمات مثل مشروع رأس الحكمة، ومنافذ السلع الأساسية بأسعار مخفضة".

في المساء مع قصواء رمضان شهر رمضان قصواء الخلالي الشعب الفلسطيني قطاع غزة الحرب الإسرائيلية رأس الحكمة

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