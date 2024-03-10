الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف سيقضي أهالى غزة شهر رمضان فى أروقة الحرب؟.. أيمن الرقب يوضح

د. أيمن الرقب
د. أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا نتحدث الآن عن شهر رمضان حزين سيعيشه أهالي غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث كانوا يأملون أن يُعلن عن هدنة تضمد بها بعض الجراح، لكن للأسف الشديد لم تتحقق.

وأضاف الرقب، خلال لقائه ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إصدار حتى إحدى الـ3 خيارات التي طرحت أمام جو بايدن، وهي الوصول إلى تهدئة، أو إصدار قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بشكل استثنائي لمدة 6 أسابيع، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي لم ينجح في إحداث أي تغيير بها.

مجلس الأمن أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية جامعة القدس القدس رمضان شهر رمضان غزة أهالي غزة الحرب الإسرائيلية الولايات المتحدة الامريكية بايدن

الأكثر قراءة

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى