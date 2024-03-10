كيف سيقضي أهالى غزة شهر رمضان فى أروقة الحرب؟.. أيمن الرقب يوضح

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا نتحدث الآن عن شهر رمضان حزين سيعيشه أهالي غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث كانوا يأملون أن يُعلن عن هدنة تضمد بها بعض الجراح، لكن للأسف الشديد لم تتحقق.

وأضاف الرقب، خلال لقائه ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إصدار حتى إحدى الـ3 خيارات التي طرحت أمام جو بايدن، وهي الوصول إلى تهدئة، أو إصدار قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بشكل استثنائي لمدة 6 أسابيع، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي لم ينجح في إحداث أي تغيير بها.