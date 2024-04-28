أشهرها ترافيس سكوت.. "حفلات الأهرامات" تثير الغضب على السوشيال ميديا وبلاغات لإلغائها

حفلات الأهرامات.. اعتدنا مؤخرًا إثارة الجدل حول الحفلات التي يتم تنظيمها بمنطقة الأهرام من شركات الموسيقى والترفيه العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدفع العديد من القانونين المدافعين عن الهوية المصرية لإقامة دعاوي لإلغاء تنظيم تلك الحفلات.

الفرقة الألمانية

الثلاثاء الماضي، أثار حفل الفرقة الألمانية الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الملابس العارية التي كان يرتديها بعض حاضري الحفل من الجنسيات الأجنبية؛ وذلك لخدشها الحياء العام وعدم ملائمتها مع المجتمع المصري.

وتبين أن الحفلة حضرها 8 آلاف شخص أغلبهم أجانب، وكان حجز التذاكر من خارج مصر والهدف منها ترويج السياحة وتقديم رسالة أن مصر تتمته بالأمن والآمان.





طلب إلغاء حفل مترو موبيين

وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلا من نقيب الموسقيين الفنان مصطفى كامل ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية وشركة لايف نايشن الأمريكية المنظمة للحفل وحمل البلاغ رقم 756048 عرائض المكتب الفني للنائب العام مطالبا بإلغاء حفل منتج الموسيقي الأمريكي مترو موبيين وترافيس سكوت

وجاء في البلاغ أن الشركة المبلغ ضدها هي إحدى شركات الترفيه العالمية التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات على مستوي العالم، وتعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهة وأنها ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستار لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية ومنها تنظيم حفل يومي 29 و30 ابريل الجاري.

ويضم الحفل عدد من أعضاء التنظيم الماسوني وداعمي حركة الافروسنتريك المركزية وهم كلا من: الرابرز ومنتج الموسيقي الأمريكي مترو موبيين وترافيس سكوت وكارتي وفيوتشر وكيندر لامار وقامت بطرح تذاكر الحفل للبيع وعقب ذلك قام الرابر مترو موبين بمشاركة اعلان عبر الحالة الشخصية لحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يتضمن الإعلان عن بيع تي شيرتات مطبوع عليها رموز الماسونية العالمية وطرحها علي الجمهور المشارك بالحفل وهو ما اثار غضب عموم الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وفي يوليو الماضي، عقب إعلان عن حفل غنائي للرابرز الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة اهرامات الجيزة، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الحفل وتم إقامة دعاوي قضائية تتضمن المطالبة بإلغاء الحفل بسبب الطقوس الغريبة لمقيم الحفل تم إلغاء الحفل من نقيب الموسيقين واستجابة لرغبة العديد من المعترضين.

وبالفعل قامت الجهات الأمنية بإلقاء الحفل عقب نتيجة لما يعرف عن انتماء المطرب الأمريكي ترافيس سكوت لتنظيم الماسونية العالمية وما تشهده حفلاته من ممارسته للطقوس الشيطانية واستخدامه للرموز الماسونية ووقوع مجازر بشرية راح ضحيتها العشرات من الجمهور.