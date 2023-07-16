"طقوس شيطانية".. أزمة بسبب حفل ترافيس سكوت في الأهرامات ودعوات لإلغائها

كشف المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات، سبب اللجوء للقضاء لمنع إقامة هذا الحفل.

وقال عبد السلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن السبب هو التاريخ الأسود لمغنى الراب الأمريكي المشهور عنه دعمه الشديد لحركة الماسونية العالمية.

وأضاف أن هذا المطرب من عبدة الشيطان والصحافة العالمية أكدت أن حفلاته من أكثر الحفلات دموية بسبب الطقوس التي تحدث أثناء الحفل.

تابع: "حدثت مجزرة بشرية في إحدى حفلاته، وقُتل حوالي 10 أفراد وأصيب مئات، ورفض إيقاف الحفل وقال إنه إذا أوقف الحفل حياته ستكون مهددة بالضياع".

واستكمل: "نحن أمام كارثة حقيقية من الممكن أن تحدث يوم 28 المقبل"، مؤكدًا أن مصر بلد الأزهر والكنائس لا يمكن أنها تسمح أن يُقام مثل هذا الحفل وتُمارس فيه تلك الطقوس الشيطانية.

وأشار إلى أن الشباب الصغير ليسوا على علم ودراية كافية بالتاريخ الأسود لهذا المطرب، متابعًا: "من سيذهب إلى هذا الحفل من الوارد جدًا أن يتعرض لأذى، كما أن حفلاته تشهد أعمال منافية للأداب وتعاطي مواد مخدرة".