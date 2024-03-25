جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الطابق الخامس بمنطقة حدائق الأهرام.

ولقيت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة ل بحدائق الأهرام محافظة الجيزة، لتسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من سكان المنطقة ل بالعثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات، فيما أفاد شهود عيان بسقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، دون أن يجزم أحد سبب الحادث، وهل ألقت بنفسها أو أن هناك شبهة جنائية تقف وراء الحادث.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتمت معاينة الجثة، وتبين أنها لإحدى السيدات التى تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ولم يتم الوقوف على ملابسات الحادث وتجرى التحريات اللازمة لكشف ملابساته.