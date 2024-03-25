الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الطابق الخامس بمنطقة حدائق الأهرام

ولقيت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة ل بحدائق الأهرام محافظة الجيزة، لتسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

txt

غرفة التكييف أم تجديد الديسكو.. تحقيقات موسعة في حريق باخرة نيلية بالجيزة

txt

خلال مشاجرة.. مقتل شاب بطلقات خرطوش فى البدرشين بالجيزة

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من سكان المنطقة ل بالعثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات، فيما أفاد شهود عيان بسقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، دون أن يجزم أحد سبب الحادث، وهل ألقت بنفسها أو أن هناك شبهة جنائية تقف وراء الحادث.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتمت معاينة الجثة، وتبين أنها لإحدى السيدات التى تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ولم يتم الوقوف على ملابسات الحادث وتجرى التحريات اللازمة لكشف ملابساته.

حدائق الأهرام سقوط سيدة اجنبية الطابق الخامس الجيزة جثة

الأكثر قراءة

عاجل| منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل