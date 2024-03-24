الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق التهم أشجارًا فى قطعة أرض فضاء بالعمرانية

حريق التهم أشجار
حريق التهم أشجار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل شب في أرض فضاء وأشجار بشارع خورشيد بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق أرض فضاء وأشجار وقت السحور بشارع خورشيد بمنطقة العمرانية.

 

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وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية في الجيزة، وفرض كردون أمني حول مكان الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

 

كما تم تسيير الحركة المرورية من رجال المرور في الجيزة، حتى تمت محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.

حريق أشجار العمرانية الحماية المدنية النجدة

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