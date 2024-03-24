12 ساعة.. الكواليس الكاملة لحريق عقار فى مدينة نصر

شهدت الساعات الماضية نشوب حريق هائل داخل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وتبين أن الحريق نشب في عقار بميدان الواحة بمدينة نصر، بدأ ببدروم أسفل العقار يحوي على مراتب وأجهزة كهربائية صغيرة، وامتد للمنور واشتعلت مواسير الصرف الصحي وصولًا لسطح العقار.

تفاصيل 12 ساعة في حريق عقار بمدينة نصر

وبانتقال النيابة العامة لمكان الواقعة، قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة، واستدعاء مستئجر البدروم للاستماع إلى أقواله.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق عن تفحم البدروم بالكامل لاحتوائه على مراتب وأجهزة كهربائية، وأنه امتد لمواسير الصرف الصحي وصولًا لسطح العقار.

كان قد نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، مساء السبت، من السيطرة على حريق عقار سكنى فى مدينة نصر. وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب فى حريق عقار مدينة نصر، والذى اندلع فى عقار سكنى بدءًا من جراج سيارات، وامتد إلى بدروم ومخزن أسفل عقار سكنى بميدان الواحة.

الدفع بـ10 سيارات لإطفاء الحريق

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى وخزان مياه استراتيجى لمحاولة إخماد الحريق بميدان الواحة بمنطقة زهراء مدينة نصر. وقامت قوات الأمن بإخلاء عقار مدينة نصر من السكان لحين إخماد الحريق وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب، وأنقذت قوات الحماية المدنية عقارًا سكنيًا من ١١ طابقًا من الاحتراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل فى عقار سكنى بميدان الواحة فى مدينة نصر، وامتد إلى جراج سيارات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى فى محيط الواقعة، فيما تصاعدت ألسنة اللهب الى أعلى العقار؛ نتيجة شدتها، ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات. ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإنقاذ العقار من الاحتراق.