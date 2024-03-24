تصادم على الدائرى ينتهى بجثتين واشتعال السيارتين بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكي أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة العمليات إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي ووجود متوفين بداخل السيارتين بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق وتبين وفاة قائد سيارة نقل وسيدة كانت تقود السيارة الملاكي، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتبين من الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة من صاحبة السيارة الملاكي ما تسبب في انحراف السيارة للطريق الآخر والاصطدام في سيارة النقل.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.