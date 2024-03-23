مصرع محامٍ أثناء تواجده فى انتخابات النقابة بالشرقية

لقي محامٍ مصرعه، داخل نقابة المحامين بالزقازيق، عقب مشاركته في انتخابات نقابة المحامين، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارٍ إخطار الأجهزة الأمنية.

نقيب محامي الشرقية ينعي محاميًا أثناء المشاركة في الانتخابات

من جانبه، نعى عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية وفاة المحامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: «أنعي صديق العمر وأخى وحبيبي الأستاذ " ماهر كريم" المحامى بالنقض الذى وافته المنية اليوم داخل نقابة المحامين إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين، تجري 31 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، 16 منها بنقابات جنوب الشرقية الفرعية، و15 لجنة فى مقرات شمال الشرقية، حيث يتوافد الناخبون فى جنوب محافظة الشرقية على لجانهم بموجب 7 لجان بمقر نادى المحامين بمدينة الزقازيق، ولجنتين فى غرفة المحامين بمنيا القمح، ولجنتين بغرفة المحامين بمركز أبوحماد، و3 لجان بغرفة المحامين بمركز بلبيس، ولجنة بمدينة العاشر من رمضان، ولجنة بمركز مشتول الشوق.

وعن شمال محافظة الشرقية يتوافد الناخبون على لجنتين بمركز الحسينية، ولجنتين بمركز كفر صقر، ولجنتين بمركز ديرب نجم، و3 لجان بمركز فاقوس، ولجنتين بمركز أبوكبير، ولجنة فى ههيا، ولجنة فى الصالحية، ولجنة فى الإبراهيمية، ولجنة بمركز أولاد صقر.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا. وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.