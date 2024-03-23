السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"رياضة الشرقية" تواصل تدريب أطفال المشروع القومي للموهبة الحركية

جانب من تدريب الاطفال
جانب من تدريب الاطفال

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا.

أشاد المحافظ بالمشروع القومي للموهبة الحركية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضية لإعداد جيل من الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية وصولا لمنصات التتويج الأولمبية.

وفي السياق، أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار فعاليات تدريب أطفال المشروع القومي للموهبة الحركية، بالتعاون بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالمديرية، على ممارسة رياضات الجودو وسلاح الشيش والعاب القوى وذلك بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت والإثنين والاربعاء من كل أسبوع، وتحت إشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للموهبة الحركية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة "التهيئة الحركية" من سن 5 حتى 7 سنوات، والمرحلة الثانية "تأسيس للنشاط التخصصى" للمرحلة العمرية من 7 حتى 9 سنوات، حيث يؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية كما يخضع التدريب لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين فى علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمى وتحقيق أهدافه واستدامته.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.

المشروع القومي للموهبة الحركية وكيل وزارة الشباب والرياضة تدريب أطفال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الرياضة

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