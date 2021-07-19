الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنفذ دورة حماية مدنية لأعضاء الأندية

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء اندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

و كانت مديرية الشباب والرياضة، بالشرقية ، قد نظمت اليوم لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

الشرقية الشباب والرياضة شخصية إطفاء شباب الوطن تعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«البترول» تعلن توصيل الغاز الطبيعي لـ 88 منطقة جديدة فى 14 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة