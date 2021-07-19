شباب ورياضة الشرقية تنفذ دورة حماية مدنية لأعضاء الأندية

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء اندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

و كانت مديرية الشباب والرياضة، بالشرقية ، قد نظمت اليوم لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.