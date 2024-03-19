مصرع شاب فى حادث تصادم موتوسيكل بالرصيف بمنيا القمح

لقى شاب مصرعه، فى حادث تصادم موتوسيكل فى الرصيف، بدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى “إسلام.س.م”، 17 سنة، مقيم قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية “ جثة هامدة ”، وتبين وفاته فى حادث تصادم موتوسيكل بالرصيف، بطريق العزيزية منيا القمح.

تم نقل جثته لمستشفى منيا القمح المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.