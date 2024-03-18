"رحل زوجها بعد 5 سنوات من عرسهم وترك لها طفل ورضيعة".. قصة كفاح الأم المثالية بالشرقية

“أعانني الله على أولادي منذ سنوات.. واليوم كلل الله تعبي بعد حصولى على لقب الأم المثالية بمحافظة الشرقية”.. افتتحت الحاجة عزة عبد الفتاح الأم المثالية بمحافظة الشرقية حديثها لـ"الدستور"، بعد أن حصلت على لقب الأم المثالية.

وفى حديثها لـ"الدستور" قالت إن رحلتها بدأت بعد أن توفى زوجها بعد 5 سنوات من الزواج وترك لها طفلين "محمد" بعمر 5 سنوات و"أميرة" بعمر 11 شهر، لتجد نفسها أمام مسؤلية تربيتهم وحدها ورفضت الزواج مرة أخرى ووهبت حياتها لأطفالها.

وأضافت الحاجة عزة، أنها حرصت على تربية وتعليم أبنائها والوصول بهم لبر الأمان عن طريق تدبير معيشتها فقامت بالتجارة وباعت المواد الغذائية من مشتقات الألبان والدواجن، وقامت بالعمل فى العديد من المجالات، لافتة إلى أنها كانت شديدة الحرص على تعليم أبنائها القرآن الكريم وتحفيظهم القرآن جنبا إلى جنب مع مسيرتهم التعليمية.

وعن قصة كفاحها قالت إنها حالها حال أى فتاة فى عمرها فى ذلك الوقت تزوجت من زوجها الراحل "عبد الله علي سلامة" من قرية الأعراش التابعة لمركز منيا، وأقامت معه في بيت العائلة وبعد سنوات قليلة من زواجهم أصيب بمرض السرطان وظلت ترافقه في رحلة تعبه وعلاجه وأكرمهم الله بنجلهم الأول "محمد" ثم نجلتهم “أميرة” ليرحل زوجها ويتركهم أطفال صغار.

وتابعت: “ظللت أسكن فى منزل العائلة وكنت أتقاضى 120 جنيها معاش من زوجى، ومع ضغوط الحياة احتجت إلى دخل إضافى ليكون كافي لتعليم الأبناء، فقمت بالتجارة فى منتجات الألبان والدواجن حتى أتممت مسيرتهم التعليمية التى رافقهم فيها تحفيظ القرآن جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية”.

وأوضحت الحاجة عزة عبد الفتاح، أن نجلها الأكبر محمد حصل على كلية تجارة ونجلتها أميرة أصبحت مهندسة زراعية.

وشعر الأبناء بفضل الأم عليهم فأقدمت نجلتها أميرة على التقديم لها فى مسابقة الأم المثالية حتى حقق لها الله ما تتمنى وحصدت اللقب.