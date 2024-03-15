الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يدشن قافلة لتنظيف وتجديد وتعطير المساجد بالشرقية

جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد

قام أعضاء ممثلى ومتطوعي التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتنسيق مع جمعية رسالة عضو التحالف، فعاليات قافلة لتنظيف وتجديد المساجد بقرى مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

 تجمع المتطوعون من الشباب والفتيات، لقيادة حملة لتنظيف وتجديد المساجد، بقرية العوامرة بخط البحر دائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وقال عبدالرحمن فوزى مشرف القافلة، إنه قد تم الاحتشاد لتنظيف وتجديد 7 مساجد بالقرية، حيث يقوم أعضاء القافلة بغسل مكان الوضوء وحمامات المسجد، بالإضافة إلى تنظيف السجاد وحوائج واقف المسجد وتنظيف الشبابيك والأبواب.

تستهدف 7 مساجد وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم 

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن القافلة الخاصة بالمساجد بالتنسيق مع حملة "مجددون" تستهدف 7 مساجد وذلك تزامنا مع حلول شهررمضان المعظم.

يشارك فى القافلة 200 متطوع من جمعية رسالة ويشارك معهم العمل متطوعون من رسالة فرع أبوكبير، وأسرة شباب مصر بجامعة عين شمس.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان بتوزيع كراتين رمضان لـ72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس لـ1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات، والإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

وقام أعضاء وممثلو التحالف والمتطوعون بتوزيع ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بـ9 قرى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، كما يتم تنظيم معرض للملابس للأسر الأولى بالرعاية فى 4 قرى أخرى بمركز أبوكبير.

جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد
جانب من تنظيف المساجد
التحالف الوطني للعمل الأهلي كراتين رمضان وإقامة موائد الرحمن تنظيف وتجديد 7 مساجد رسالة

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