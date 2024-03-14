الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شئون البيئة بالشرقية يحرر جنحة لمركز طبى خاص لعدم التخلص من المخلفات الخطرة

المركز
المركز

شكل جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، لجنة من قبل قسم المخلفات الصلبة والخطرة  بجهاز شئون البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية بالشرقية.

وذلك للمرور والتفتيش على المراكز الطبية الخاصة بنطاق حي أول بمركز الزقازيق، وأسفر التفتيش على تحرير محضر لمركز طبي خاص برقم 1880جنح قسم أول الزقازيق.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة

 ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات ومراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص.

 تفاصيل المخالفات التي رصدتها اللجنة 

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها اللجنة في المركز الطبي الذى تم التفتيش عليه تتمثل في (عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنحة  برقم 1880 جنح قسم أول الزقازيق.

وكانت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية قد حررت محاضر جنح لعدد من المنشآت الطبية، بمدينة العاشر من رمضان، لوجود مخالفات طبية تتعلق بالنفايات الخطرة والصلبة وعدد من المخالفات الإدارية.

جهاز شئون البيئة المركز الطبي محاضر جنح النفايات الخطرة المخالفات الإدارية

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