الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة الزقازيق يدشن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون شجرة"

افتتاح المبادرة
افتتاح المبادرة

دشن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، المرحلة الثانية من مبادرة ١٠٠ مليون شجرة فى الحرم الجامعي، بإشراف وحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على غرار  المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" والتي أشرف على تنظيمها داخل الجامعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

جاء ذلك بحضو عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري الكليات.

 

وأكد الدرندلى رئيس الجامعة، أهمية الحفاظ على الموارد البيئية وضرورة إيجاد منافذ للحصول على مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة تضمن تحقيق معدلات قياسية لمؤشرات الاستدامة في كافة المجالات التنموية، وذلك من خلال رفع الوعي البيئي لدي جميع فئات المجتمع لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية واستراتيجية مصر لتغيير المناخ ٢٠٥٠.

 

كما أضاف رئيس الجامعة، أن المبادرة لها دور هام في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وإعلاءًا لقيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير داخل الحرم الجامعى.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري، إلى أن المشاركة في المبادرة تأتى من منطلق حرص الجامعة على دعم توحيد جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المبادرات الرئاسية ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء جمهورية جديدة تكفل الحقوق لمواطنيها في الحصول على حياة كريمة.

 

كما أكدت نائب رئيس الجامعة، أن تدشين انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة؛ يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة الزقازيق لمسئولية الحفاظ على البيئة، وتوفير المناخ المناسب، مشيرة إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأداء البيئي، ورفع الوعي العام، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، التي يترتب عليها تحقيق آثارًا صحية، وبيئية إيجابية متنوعة.

نائب رئيس الجامعة انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة المرحلة الثانية مبادرة ١٠٠ مليون شجرة جامعة الزقازيق

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