الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 360 كجم لحومًا مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالعاشر من رمضان

الحملة
الحملة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وثلاجات الحفظ والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة العاشر من رمضان البيطرية، بالاشتراك مع إدارة التموين، مع رئاسة الحى، نفذت حملة تفتيشية لفحص المواد الغذائية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط (٣٦٠ كجم) لحومًا مصنعة (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام (إدارة الحسينية البيطرية) بتحصين جميع العجلات التي تم تسليمها للمواطنين بقرية الظواهرية مركز الحسينية؛ للوقاية من مرض التهاب الجلد العقدى، وذلك في إطار برنامج الرعاية الصحية البيطرية للماشية المُسلمة لمربى الماشية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا

وأوضح أن تحصين العجلات العشار جاء فى إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارات (الزراعة والتضامن الاجتماعي والأوقاف)، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناحية مركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، بتقديم عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية مستوردة.

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