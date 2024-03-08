الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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والد الشهيد محمد صبرى عبدالعال: "طلب الشهادة صغيرًا فى الروضة الشريفة”

الشهيد
الشهيد

"طلب الشهادة فى الروضة الشريفة وهو طفل صغير".. بتلك الكلمات استعاد والد الشهيد محمد صبري عبدالعال الجندالى، أحد شهداء العملية الإرهابية فى سيناء ذكرياته مع ابنه.

وقال والد الشهيد عبدالعال، إن ابنه تمنى الشهادة منذ صغره، حيث كان فى زيارة للروضة الشريفة بعمر 10 سنوات، وطلبت أمه منه أن يدعو دعوة مستجابة فى ذلك المكان الشريف، فقال: "يا رب أموت شهيد". 

وأضاف والد الشهيد فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ابنه كان محترفًا فى الرماية، حتى إن قائده لقبه بـ"قناص الكتيبة"، مُشيرًا إلى أنه منذ التحاقه بالجيش ألح في طلب الانضمام لزملائه ومحاربة الإرهاب في أرض الفيروز.

وروت والدة الشهيد، أن أحد زملائه روى لها، أنه ذات ليلة جاءت 3 عربات دفع رباعي لمهاجمة الكمين، فقام الشهيد برصدهم بواسطة جهاز رؤية ليلى بالدبابة، وقام بإطلاق قذيفة أصابت سيارتين وحاولت الثالثة الهروب لكنها غرزت في الرمال، وتم التحفظ على السيارة.

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