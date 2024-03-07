إصابة ربة منزل وابنتها بإعياء شديد بسبب "غاز الغلة" السام في الشرقية

أصيبت ربة منزل وابنتها بحالات إعياء شديدة، بعد استنشاقهم “غاز الغلة” السام، داخل منزلهم الكائن بمركز فاقوس، بـمحافظة الشرقية.

استقبل مستشفى فاقوس المركزى، كل من “ خيرة.إ.إ”، 55 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية النوافعة مركز فاقوس، مصابة بانخفاض فى ضغط الدم واضطرابات فى الجهاز hلهضمى، و نجلتها “ آية.ص.م”، 22 سنة، مقيمة قرية النوافعة، مصابة باضطرابات فى الجهاز الهضمى.

وتبين وقوع إصابتهما بعد أن استنشقتا غاز الغلة السام، أثناء تواجدهما في منزلهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.