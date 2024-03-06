الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إجراء 3211 عملية قلب للمرضى غير القادرين فى الشرقية

عملية قلب
عملية قلب

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تنفيذ 3211 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الشرقية وذلك منذ بدء العمل إلى الأن.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانًا.

جمعية الأورمان عمليات جراحات القوافل الطبية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية

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