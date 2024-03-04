الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية مياه بلبيس

زيارة الوزير
زيارة الوزير

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يوميًا في حضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعدد من نواب البرلمان.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على الاستدامة وتقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

ومن جانبه رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمحافظة لمتابعة سير إنتظام العمل بمحطات مياه الشرب بالمحافظة والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ومرافقوهم داخل المحطة واستمعوا لشرح من مسئولى المحطة عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس، والذى يقطنه 910 آلاف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يوميًا، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.

شهدت جولة الوزير والمحافظ داخل محطه تنقية مياه بلبيس استعراض نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM" بمحطة مياه بلبيس، فى التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة، أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون 

وزير الإسكان محطه تنقية مياه بلبيس مشروعات مياه الشرب الاعتمادات المالية محافظ الشرقية

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