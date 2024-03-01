الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

من أمام المستشفى.. أسرة حلمي بكر في انتظار الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن

حلمى بكر
حلمى بكر

وقف العشرات من أسرة الراحل حلمي بكر أمام أحد المستشفيات بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، في انتظار الانتهاء من إجراءات التصريح بدفن جثمان الراحل حلمى بكر، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ورفض الفنان الراحل حلمى بكر، نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلى ان ساءت حالته وتوجه مجموعة من الأطباء لإقناع اهله بمحاولة إدخاله للمستشفى، إلى أن وافق مساء اليوم، على نقله لإحدى المستشفيات قبل تسوء حالته ويلفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

و ينتظر ذويه وصول بقية أهله وبعض الفنانين الذين أعلنوا عن توجههم للشرقية لمتابعة إجراءات الدفن مثل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنانة نهال عنبر.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، بقيادة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جارى إنهاء إجراءات الدفن.

مركز كفر صقر حلمي بكر نقيب الموسيقيين مستشفىخاص تصريح دفن

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