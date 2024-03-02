هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

قالت السيدة سماح القرشي، زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، إن جثمان الموسيقار موجود في القاهرة حاليًا في انتظار الدفن، مشيرة إلى انتهاء جميع الإجراءات استعدادًا للدفن.

ونفت "القرشي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ما يتردد عن عودة جثمان حلمي بكر للدفن بمحافظة الشرقية.

وأوضحت أنهم في انتظار وصول هشام نجل الموسيقار من خارج مصر، للدفن، لافتة إلى أن موعد الدفن مرتبط بوصول نجل حلمي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن الجثمان قد تم نقل لمحافظة القاهرة، بعد ان وقع ذويه اقرارات بالرغبة والموافقة على الدفن بمحافظة القاهرة ونقله من المستشفى التى كان متوفيا بها فى مركز كفر صقر.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قد تم خروج جثمان الفنان حلمى بكر من المستشفى الخاص الذى كان يرقد به فى مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصريح الدفن.

غيب الموت الموسيقارحلمى بكر مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.