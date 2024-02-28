الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 4 أتوبيسات بالعاشر من رمضان

حالة طارئة
حالة طارئة

أصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر وقوع حادث تصادم بين 4 أتوبيسات بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي كل من "محمود. ا. م" 25 سنة، مقيم في المنيا،  "أحمد. س. ع" 31 سنة، مقيم بالزقازيق، "كمال الدين. ح. ر" 75 سنة مقيم بمركز فاقوس، "محمد. ع. ال" 72 سنة، مقيم بمركز فاقوس، "إبراهيم. م. م" 39 سنة، مقيم بالزقازيق، "محمد. ع. م" 31 سنة، مقيم بمركز فاقوس، "محمد. إ. س"، 19 سنة، و"الجوهرى. س. م" 37 سنة، مقيم بالزقازيق، جميعهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى كلا من "يوسف. ر. ع" 21 سنة مقيم بقرية كفر أباظة بالزقازيق مصابًا بكدمات بالكوع، و"أحمد. م. م" 25 سنة، مقيم بقرية العصلوجي بمركز الزقازيق بالشرقية، مصاب بكدمات في البطن.

تم تحرير المحضر ويجرى رفع آثار الحادث.

حادث تصادم مستشفى العاشر من رمضان الجامعي طريق العاشر من رمضان 4 اتوبيسات إصابة 10 أشخاص

مواد متعلقة

الغلق الفوري لمركز طبي وتحرير 16 محضر جنح لمراكز طبية مخالفة بالشرقية

القومي للمرأة بالشرقية: تنفيذ سلسلة ندوات إرشادية أسرية لتنمية وعي سيدت الريف

ضمن الموجه الـ22.. إزالة 23 حالة تعدٍ في الشرقية

ضبط 4 أطنان سلع استراتيجية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمنيا القمح

فازوا ببطولة الدوري العالمي بالإمارات.. محافظ الشرقية يهنىء لاعبي منتخب الكاراتيه

ضبط 338 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية في الشرقية

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى الوادى الجديد.. والدفع بـ10 سيارات إسعاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية