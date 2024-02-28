إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 4 أتوبيسات بالعاشر من رمضان

أصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر وقوع حادث تصادم بين 4 أتوبيسات بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي كل من "محمود. ا. م" 25 سنة، مقيم في المنيا، "أحمد. س. ع" 31 سنة، مقيم بالزقازيق، "كمال الدين. ح. ر" 75 سنة مقيم بمركز فاقوس، "محمد. ع. ال" 72 سنة، مقيم بمركز فاقوس، "إبراهيم. م. م" 39 سنة، مقيم بالزقازيق، "محمد. ع. م" 31 سنة، مقيم بمركز فاقوس، "محمد. إ. س"، 19 سنة، و"الجوهرى. س. م" 37 سنة، مقيم بالزقازيق، جميعهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى كلا من "يوسف. ر. ع" 21 سنة مقيم بقرية كفر أباظة بالزقازيق مصابًا بكدمات بالكوع، و"أحمد. م. م" 25 سنة، مقيم بقرية العصلوجي بمركز الزقازيق بالشرقية، مصاب بكدمات في البطن.

تم تحرير المحضر ويجرى رفع آثار الحادث.