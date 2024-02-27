الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الغلق الفوري لمركز طبي وتحرير 16 محضر جنح لمراكز طبية مخالفة بالشرقية

المركز
المركز

قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على 5 مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر.

وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل، بإحدى المراكز الطبية لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية بالإضافة إلى تحرير 16محضر جنح لوجود مخالفات بها.

التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الصحية

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية  ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الاشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية- عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئي- عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها - عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم حيث تم تحرير 5 محاضر جنح لمركز طبي خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225،226،227،228) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وتم تحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230،2231،2232،2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى.

كما تم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480،516،889،1038) جنح كفر صقر لسنة 2024، وتم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص  بمركز كفر صقر بأرقام (481،516) جنح كفر صقر لسنة 2024.

محاضر جنح مركز طبي خاص الحملات الرقابية صلاحية الأدوية الغلق الادارى منشآت الطبية المخالفة مدير إدارة شؤون البيئة

مواد متعلقة

مصرع عامل فى حادث تصادم بالشرقية

إصابة شخص أثناء محاولته الهروب من كمين شرطة فى الشرقية

مصرع خفير وإصابة ابن شقيقه فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع والمواد الغذائية والملابس بالزقازيق

إزالة 24 حالة تعدٍ بمساحة 3984 متر على الأراضي الزراعية بالشرقية

"زراعة الشرقية" تنظم ندوة "تنمية الوعى بالزيادة السكانية"

الشرقية تكثف المرور على معارض "أهلًا رمضان" للتأكد من توافر وجودة السلع

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة