الغلق الفوري لمركز طبي وتحرير 16 محضر جنح لمراكز طبية مخالفة بالشرقية

قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على 5 مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر.

وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل، بإحدى المراكز الطبية لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية بالإضافة إلى تحرير 16محضر جنح لوجود مخالفات بها.

التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الصحية

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الاشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية- عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئي- عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها - عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم حيث تم تحرير 5 محاضر جنح لمركز طبي خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225،226،227،228) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وتم تحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230،2231،2232،2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى.

كما تم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480،516،889،1038) جنح كفر صقر لسنة 2024، وتم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (481،516) جنح كفر صقر لسنة 2024.