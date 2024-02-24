السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"زراعة الشرقية" تنظم ندوة "تنمية الوعي بالزيادة السكانية"

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع الوعي لدى العاملين بها، مشيدًا بالتعاون بين مديرية الزراعة والمجلس القومي للسكان ومجمع اعلام الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف غراب أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

تنمية الوعي بالزيادة السكانية

وفي هذا الإطار، كشف المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، عن تنفيذ المديرية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، ندوة بعنوان (تنمية الوعي بالزيادة السكانية.. الأبعاد والتداعيات)، تحت شعار "أسرتك ثروتك" في حضور الدكتورة إيمان علي، مديرة المجلس القومي للسكان بالشرقية، وماري عزمي، مديرة إدارة العلاقات العامة والتدريب بمديرية الزراعة، وعدد من العاملين بمديرية الزراعة ومجمع إعلام الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالمشكلة السكانية والتي تعد قضية أمن قومي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكل الطرق الممكنة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

الندوات التوعوية مديرية الزراعة المجلس القومي للسكان تحسين بيئة العمل وكيل وزاره الزراعة

مواد متعلقة

الشرقية تكثف المرور على معارض "أهلًا رمضان" للتأكد من توافر وجودة السلع

إصابة شقيقين بطعنات نافذة فى مشاجرة بالشرقية

المهندسون يتوافدون على لجان الانتخابات بالشرقية.. ورئيس اللجنة: "لا توجد معوقات"

مصرع مُسِّن في حادث تصادم بالشرقية

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ44647 سيدة خلال 4 أيام

محافظ الشرقية يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة 2037

قافلة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية فى قرى الشرقية

ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة الحسينية حول ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس