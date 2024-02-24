"زراعة الشرقية" تنظم ندوة "تنمية الوعي بالزيادة السكانية"

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع الوعي لدى العاملين بها، مشيدًا بالتعاون بين مديرية الزراعة والمجلس القومي للسكان ومجمع اعلام الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف غراب أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

تنمية الوعي بالزيادة السكانية

وفي هذا الإطار، كشف المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، عن تنفيذ المديرية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، ندوة بعنوان (تنمية الوعي بالزيادة السكانية.. الأبعاد والتداعيات)، تحت شعار "أسرتك ثروتك" في حضور الدكتورة إيمان علي، مديرة المجلس القومي للسكان بالشرقية، وماري عزمي، مديرة إدارة العلاقات العامة والتدريب بمديرية الزراعة، وعدد من العاملين بمديرية الزراعة ومجمع إعلام الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالمشكلة السكانية والتي تعد قضية أمن قومي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكل الطرق الممكنة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.