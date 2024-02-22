الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة 2037

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية.

 والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

 المخطط يهدف لاستيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في انهاء المخططات الاستراتيجية للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياه كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.

أشار المحافظ إلى أهميه اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنعًا لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة، وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة.

 تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية 

وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحة.

  وكذلك تحديد الأهداف وإسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤية مع شركاء التنمية، ثم وضع استراتيجية التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هي المركز الإقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين اقليم قناه السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامة للإقليم لما تتميز به من انشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.

 

المخطط الاستراتيجي العام وزارة الإسكان الامتدادات العمرانيه مدير الإدارة العامة للتخطيط تحديث المخطط

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