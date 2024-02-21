الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة وتجهيز المساجد ومعارض "أهلا رمضان".. الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال رمضان

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أنهت محافظة الشرقية، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم فى جميع القطاعات، مع فرض ضوابط على جميع المديريات ورفع لحالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال رمضان.

 

وأعلنت مديرية التموين بالشرقية، برئاسة فايزة عبد الرحمن، أنه من المقرر أن تقام خلال الأيام المقبلة، معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

 

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن هناك تخفيضات كبيرة للسلع تصل إلى 30% من الأسعار، مع إقامة المعارض فى جميع مدن ومراكز المحافظة لتصل الفائدة لجميع مواطنى الشرقية.

 

ومن جهتها أعلنت مديرية أوقاف الشرقية، عن تهيئة المساجد لاستقبال المصلين وأطلقت حملات موسعة لصيانة المساجد بمختلف القرى والمراكز والمدن وتهيئتها على أفضل وجه ممكن بالإضافة إلى وضع خطة عمل تتمكن من تكثيف الأنشطة الدعوية بما يتسق وجلال الشهر الكريم والاستعداد المبكر لصلاة التراويح والتهجد وتنظيم الاعتكاف بالمساجد في الشهر الكريم وكذلك إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم بصورة غير مسبوقة بهدف توفير أفضل الأجواء الروحانية للمصلين.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد على أن تقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن على أن يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية بما يوفر الجو الروحاني المناسب للشهر الفضيل.

 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى استمرار المديرية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

 

كما تقوم الأجهزة التنفيذية والمديريات بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار وضبط الأغذية والأدوية المخالفة. 

شهر رمضان الكريم ارتفاع لاسعار السل مديرية التموين بالشرقية تهيئة المساجد لاستقبال المصلين مديرية أوقاف الشرقية

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