ننشر خريطة معارض "أهلا رمضان" بالشرقية.. ووكيل "التموين": لن يخلو مركز من إقامة المعرض

حصلت “الدستور” على خريطة معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، والتي من المقرر أن تقام خلال الأيام المقبلة، لطرح سلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين غلاء الأسعار تزامنا مع قدوم شهر رمضان.

ومن جانبها قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه من المقرر افتتاح عدد من معارض وشوادر "أهلا رمضان" وطرح السلع بأسعار مخفضة، وذلك بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية

حيث إنه من المقرر افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق، فى شارع الفتح خلف نادي الشرقية الرياضي بمحاذاة مسجد الفتح، وبجوار الجزيرة الوسطى ش ترعة المسلمية قسم الجامع.



وفي مركز بلبيس بجوار رئاسة مركز ومدينة بلبيس، وفي منيا القمح بجوار رئاسة المركز وشارع الحرية بجوار صوامع القمح، أما عن مركز مشتول السوق فمن المقرر افتتاح المعرض فى شارع العروبة بجوار الشئون الاجتماعية، داخل المدينة أمام مسجد الأربعين

وفي ههيا

بقرية العلاقمة مركز ههيا

بقرية السلامون مركز ههيا

وفي أبو كبير بشارع مصطفى كامل بوسط المدينة

وفي فاقوس بمنطقة هابي لاند وسط المدينة.

وفي الحسينية بجوار مجلس المدينة.

وفي صان الحجر بجوار مجلس المدينة.

وفي كفر صقر أمام الإدارة الصحية بالمدينة ومحلات بمجلس المدينة.

أولاد صقر

شارع حسني مبارك بجوار وحدة مرور المدينة.

بو حماد أمام مجلس المدينة.

الإبراهيمية

أمام هايبر دانا أمام هايبر الريان.

منفذ الوطنية أمام البنك الأهلي.

ديرب نجم

شارع النصر بوسط المدينة

أمام هايبر المنار - أمام هايبر A2z

منشأة أبو عمر شارع محطة الصرف بجوار مدرسة محمد عبدالحق عمر الثانوية.

القرين بجوار مستشفي القرين المركزي ونادي المعلمين.

القنايات بمحلات سالم النوبي - هايبر أسواق الجنة

وأكدت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المنافذ والسلاسل التجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح من 15% إلى 25%.