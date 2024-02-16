الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخص بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

اسطوانة بوتاجاز
اسطوانة بوتاجاز

أصيب شخص بمحافظة الشرقية، في انفجارأسطوانة بوتاجاز بمنزله، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى "إبراهيم.ع.إ"، 23 سنة، مقيم قرية الرحمانية، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، مصابا بحروق من الدرجات الثلاث فى الجسم بنسبة 50%، وتبين إصابته بعد اندلاع حريق نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز فيه أثناء تواجده داخل منزله.

تم نقله لمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بحروق بأماكن متفرقة بالجسد في حريق نشب إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل بجوار مدرسة الحرية، ما أدى إلى انهيار جزء من المنزل، ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي ههيا باستقبال "جثة هامدة" واثنين مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسد وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حريق نشب بمنزل نتيجة إنفجار أنبوبة غاز بجوار مدرسة الحرية مما ادي الي انهيار جزء من المنزل وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما أصيب 3 بصعق كهربائى و5 باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل بيع خضروات، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات، بطريق "أبو كبير - ههيا"، دائرة مركز أبو كبير.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "محمد.ع.ع"30 سنة، و" نادر.ا.ع"، 29 سنة، و"محمد.ال.ع"، 30 سنة، بصعق كهربائى، فيما أصيب كل من "صلاح.م.ع"، 44 سنة، و"السيد.ص.ع" 40 سنة، "خلود.ال.س"، 19 سنة، و"سماح.م.خ"، 25 سنة، و"سارة.ص.م"، 17 سنة، بحالات إختناق، جميعهم مقيم قرية أبو ياسين، دائرة مركز أبو كبير.

أسطوانة بوتاجاز حروق من الدرجات الثلاثة اندلاع حريق مركز أبو كبير مستشفى ههيا

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