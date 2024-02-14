الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب بطعنة بجوار القلب في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شاب بمحافظة الشرقية، بجرح بقرب القلب، فى مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين، وتم نقله للمستشفى فى حالة غير مستقرة لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى كفر صقر المركزى، “ عبد الله.م.م”، يبلغ من العمر 17 عام، مقيم قرية أبو رجب، مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، مصاب بجرح طعنى بالصدر بالجانب الأيسر، وتبين إصابته بعد ان تعدى عليه آخرون فى مشاجرة وقعت بنيهم فى شارع ابو رجب بمركز كفر سقر.

تم نقله لمستشفى كفر صقر المركزى، وتقرر نقله للمستشفى العام بالزقازيق لعدم استقرار حالته.

5 مصابين بأعيرة نارية وجروح في الشرقية

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أصيب خفير نظامي  في مشاجرة وقعت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى لـ“ع. م. م”، 40 سنة، خفير نظامى، ومقيم قرية كفر أبو الديب، دائرة مركز كفر صقر، إثر إصابته فى مشاجرة وقعت بطريق كفر صقر، أمام كوبرى السوق، بعد أن تعدى عليه مجموعة من الأشخاص

 

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