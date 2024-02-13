حبس متهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالشرقية

قرر المستشار محمد يسري مدير نيابة مشتول السوق، بسكرتارية مصطفي الحضري، حبس شخص متهم بالاتجار فى العملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق، قد تمكنت من ضبط "ع. ب. م. م"، لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وبتفتيشه والتحقيق معه، حرزت النيابة مبالغ مالية بعملات من مختلف الدول، وواجهت المتهم بها ليعترف باتجاره في العملات بسبب المكاسب التي تحققها.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بقيادة المقدم محمود مرتاح والقوة المرافقة من القبض علي المتهم السالف ذكره، والذى يبلغ من العمر ٥٠ عاما، والمقيم بقرية إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أثناء قيامه بتبادل حقيبة مع آخر، بناء على معلومات قد وردت تفيد بقيام السالف ذكره بالإتجار فى العملة بالسوق السوداء.

وبمراقبته تبين استقلاله ميكروباص، وقام هو والشخص الآخر بتبادل حقيبتين وبالاقتراب منهم فروا هاربين، وبملاحقتهم تم القبض على المتهم الأول وهروب الآخر.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي، 26345 يورو، 22145 دولار امريكي، 13543 ريال سعودي، 150 الف دينار عراقي، 798 دينار ليبي، 115 درهم إمارتي، 54 ريال سعودي، 54 ريال قطري، 1500 ريال يمنى، 800 دينار كويتي، 250 ليره تركيه، 287 ألف جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.