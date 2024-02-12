الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالشرقية

تصادم
تصادم

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بدائرة مركز  اولاد صقر، وتم نقلهم جميعا للمستشفى.

حيث استقبل مستشفى اولاد صقر المركزى، كل من  “ أحمد.ر.ال”، 17 سنة، “ جثة هامدة ”، و“ محمد.ال.م”، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و“ عماد.ص.م”، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات بالجسم، جميعهم مقيم قرية بنى منصور، مركز اولاد صقر.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى، مع توك توك، بطريق كوبرى الوحدة، دائرة مركز فاقوس، اتجاه قرية الديدامون، مما أسفر عنه وفاة الاول وإصابة الاثنين الآخرين.

تم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجرى تلقى المصابين للعلاج اللازم.

قرية الديدامون جثة هامدة حادث تصادم مركز أولاد صقر تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل

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