السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الشرقية تنهى استعداداتها للترم الثانى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 مؤكدًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث، فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافيتريات والمقاهي حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.

كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

ومن المقرر أن ينتظم من الغد مليون و839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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