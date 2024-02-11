الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

تفقد الدراسة
تفقد الدراسة

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، انتظام الدراسة في يومها الأول بمجمع الصفوة النموذجي.

وشهد رئيس المنطقة طابور الصباح بمعهد فتيات الزقازيق الابتدائي النموذجي وألقى كلمة لتلاميذ المعهد عندهم فيها ببداية الفصل الدراسي الثاني وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم منذ أول ساعة.

ووجه رئيس المنطقة، المعلمين، بضرورة تغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من  الجهد وتكليف التلاميذ بالوجبات المنزلية ومتابعة حضور الطلاب وتفعيل الأنشطة كافة.

وتفقد رئيس المنطقة الفصول الدراسية بمعهد بنين الصفوة الإعدادي النموذجي متابعًا تحضير المعلمين للمناهج الدراسية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب.

الفصول الدراسية منطقة الشرقية الأزهرية بداية الفصل الدراسي الثاني انتظام الدراسة العام الدراسي

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