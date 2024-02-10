السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطري الشرقية" يضبط طن دواجن ولحوم ويحرر 21 محضرا خلال الحملات التفتيشية

بيطرى
بيطرى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من مراعاة جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات في المجازر الحكومية ومجازر الدواجن، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالتعاون مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢١) محضر مخالفة وضبط (طن) دواجن ولحوم مخالفة، منها لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم وكبدة مجمدة، ودواجن، ودهون مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مدير مديرية الطب البيطري الحملات التفتيشية تنفيذ حملة دواجن و لحوم مخالفة مباحث التموين

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