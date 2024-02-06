استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية 2024 بعد اعتمادها رسميا

حصلت “ الدستور”، على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ويوفر «الدستور» رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الشرقية، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 من هنا.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 87.61%، وذلك بعد أن وصل محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، لاعتماد النتيجة النهائية.

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عدد طلاب الشهادة الاعدادية بالشرقية 2024

وتقدم للامتحان للشهادة الاعدادية العامة 141477 حضر منهم 140921 نجح منهم 123465 بنسبة نجاح 87.61%، والاعدادية المهنية، تقدم 1152 طالب وطالبة حضر منهم 1093 ونجح منهم 1088 بنسبة نجاح 99.54 والإعدادية للصم تقدم 71 طالب حضر 71 نجح 71 بنسبة نجاح 100% والاعدادية للمكفوفين عددعم 11 حضروا جميعا بنسبة نجاح 100% لتكون النسبة العامة للطلاب المتقدمين 142711 حضر منهم 142096 ونجح 124635 بنسبة نجاح 87.71%

وفى حالة من الترقب الشديد، كان طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، قد انتظروا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء أعمال رصد للدرجات.

وكان محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قد أوضح في بيان سابق، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 والتي انطلقت في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية لليوم الاول، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في مادة الدراسات الاجتماعية، ويبلغ 141502 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.