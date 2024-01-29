موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

ينتظر طلاب وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول الاسبوع الماضي في كل محافظات الجمهورية ، وتعر ض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وفى حالة من الترقب الشديد، ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية ، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير الجاري، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء اعمال رصد للدرجات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد اعلنت أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فى اول شهر فبراير المقبل ، ويتم توفير نتيجة 3 إعدادي الشرقية في المدارس ولا توفرها البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية برقم الجلوس

يستطيع طلاب الإعدادية الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من المدرسة التي يتبع لها الطالب، وذلك بمجرد ظهورها .

وكان محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، قد اوضح في بيان سابق أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية لليوم الاول، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في مادة الدراسات الاجتماعية، ويبلغ 141502 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

و قد تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

و قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بعدة جولات لتفقد اداء الطلاب لامتحانات الشهادة الاعدادية، والاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون عوائق او مشكلات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

و شدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.