الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

الإعدادية
الإعدادية

ينتظر طلاب وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول الاسبوع الماضي في كل محافظات الجمهورية ، وتعر ض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 

وفى حالة من الترقب الشديد، ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية ، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير الجاري، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء اعمال رصد للدرجات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد اعلنت أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فى اول شهر فبراير المقبل ، ويتم توفير نتيجة 3 إعدادي الشرقية في المدارس ولا توفرها البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظة المنوفية 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية برقم الجلوس

يستطيع طلاب الإعدادية الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من المدرسة التي يتبع لها الطالب، وذلك  بمجرد ظهورها .

 وكان محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، قد اوضح في بيان سابق  أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية لليوم الاول، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في مادة الدراسات الاجتماعية، ويبلغ 141502 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

و قد تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

و قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بعدة جولات لتفقد اداء الطلاب لامتحانات الشهادة الاعدادية، والاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون عوائق او مشكلات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

و شدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في كافة المحافظات

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه نتيجة 3 اعدادي نتيجة 3 إعدادي الشرقية البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالشرقية

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