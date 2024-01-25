5 سقطت بهم السيارة في ترعة.. صور الأسرة ضحية حادث "ديرب نجم" بالشرقية

حصلت “الدستور” على أول صور للعائلة التي لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة بدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر عنه مصرع أب ونجله وطفل نجله “رضيع”، وزوجة نجله ووالدتها.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أهالي ديرب نجم، أن هذا الطريق الذي وقع عليه الحادث “طريق طحا-المرج”، هو أحد طرق الموت بمركز ديرب نجم، وتقع عليه العديد من الحوادث، مطالبين المسؤولين بالنظر فى أمره لوقف نزيف الدماء وفقد الأرواح.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزى، أب فى العقد السادس من العمر، ونجله وطفل نجله "رضيع عمره شهر"، وزوجة نجله ووالدتها، جثث هامدة.

أسماء ضحايا حادث الشرقية

وتبين أنهم كل من عمارة عمارة عطية الحملى، 65 سنة، مدير مدرسة “كشك” السابق على المعاش، ومحمد عمارة، 35 سنة، ونجله "عبد الله" -رضيع-، وأميمة السيد، 55 سنة، وإسراء إبراهيم عبد الجليل، 28 سنة "جثث هامدة"، جميعهم من أسرة واحدة، مقيمين ب" عزبة الشيمى " بمركز ديرب نجم.

ولقوا مصرعهم فى وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه مصرف بناحية كوبري منشأة قاسم في اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم وانتقل مرفق الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقلهم لمستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم جميعا بثلاجة حفظ الموتى لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنهم.

وفى سياق متصل، لقى طفل بمحافظة الشرقية مصرعه غرقا فى ترعة بدائرة مركز بلبيس، وتم انتشال جثته وإيداعها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

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