الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منطقة الشرقية الأزهرية: استكمال إجراءات تقييم ملفات المعلمين المستهدفين للترقية بالمحافظة

محمود هاشم
محمود هاشم

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إن قسم «كادر المعلم» بمنطقة الشرقية الأزهرية يعمل على مدار الساعة لاستكمال إجراءات تقييم المعلمين المستهدفين للترقيةK وذلك للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007، والتي تتضمن المعلمين، والمديرين والموجهين بجميع الإدارات ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

وأوضح محمود هاشم، مديرالشئون الوظيفة بمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 للمعلمين، والمديرين والموجهين اعتبارا من الاثنين 8 يناير 2024 من خلال الرابط https://academy.emis.gov.eg/newazharedu/ مؤكدا أنه يجب على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة سرعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم، موضحا أليات تقييم المعلمين موزعة طبقا المحتويات ملف الترقي على النحو التالي:-

- استيفاء البرنامج التدريبي المحدد ويخصص اللازمة له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.
- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهى تتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.
- تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.
- تقييم المعلم من قبل الموجه الفني يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.
- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

وظائف المعلمين مديرالشئون الوظيفة منطقة الشرقية الأزهرية استيفاء بنود استمارة معلم خبير

مواد متعلقة

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى محطة بنزين بأبوحماد فى الشرقية

استمرار تدريب ترقى معلمى الأزهر بالمنطقة الشرقية

"بيطرى الشرقية" يُنظم قافلة توعوية وقائية مجانية

مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة بطريق المركز الطبي العالمي

رئيس نادى الشرقية لـ"الدستور": طفرة بالقطاعات الرياضة خلال موسم 2023

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الزقازيق

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس