منطقة الشرقية الأزهرية: استكمال إجراءات تقييم ملفات المعلمين المستهدفين للترقية بالمحافظة

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إن قسم «كادر المعلم» بمنطقة الشرقية الأزهرية يعمل على مدار الساعة لاستكمال إجراءات تقييم المعلمين المستهدفين للترقيةK وذلك للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007، والتي تتضمن المعلمين، والمديرين والموجهين بجميع الإدارات ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

وأوضح محمود هاشم، مديرالشئون الوظيفة بمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 للمعلمين، والمديرين والموجهين اعتبارا من الاثنين 8 يناير 2024 من خلال الرابط https://academy.emis.gov.eg/newazharedu/ مؤكدا أنه يجب على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة سرعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم، موضحا أليات تقييم المعلمين موزعة طبقا المحتويات ملف الترقي على النحو التالي:-

- استيفاء البرنامج التدريبي المحدد ويخصص اللازمة له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهى تتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.

- تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.

- تقييم المعلم من قبل الموجه الفني يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.

- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.