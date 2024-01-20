مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة بطريق المركز الطبي العالمي

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، في وقوع حادث تصادم سيارة بهما بطريق المركز الطبى العالمى، بنطاق محافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى جامعة العاشر من رمضان "كريم.س.ع"، 39 سنة، مقيم امبابة، مصاب باشتباه كسر فى الجمجمة، وكسر فى الذراع الأيمن، فيما استقبل مستشفى الشرروق “فرغلى.ا.ع”، 54 سنة “ جثة هامدة ”

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة بهما بطريق المركز الطبى العالمى أمام كوبرى المستقبل، مما أسفر عنه إصابة الأول ومصرع الثانى.

وتم نقل المصاب لمستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقى العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الشروق، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.