الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الزقازيق

المركز
المركز

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، وبمشاركة قوة من مباحث قسم شرطة مركز الزقازيق، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وعضو فني من مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.

تم خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من ٤ طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود بأن فريق التفتيش عثر على ٣٥ شخص من المدمنين والمرضي النفسيين، محتجز بالمركز، دون وجود أي فريق طبي أو إشراف طبي عليهم، وعدم توافر الاشتراطات الصحية طبقًا لقانون رعاية المرضى النفسيين، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم من تقاضي مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ آلاف جنيه للفرد شهريًا على حد قولهم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة علي المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمفتشي الحملة، ولجميع المشاركين في هذا العمل من مباحث التموين ورجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش علي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالاتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون.

إدارة العلاج الحر مديرية الشئون الصحية بالشرقية قسم شرطة مركز الزقازيق مراكز علاج الإدمان مفتشي الإدارة الصحية

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