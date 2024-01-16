الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة "ستر ودفا وإطعام" تجوب الشرقية لتوزيع بطاطين على المحتاجين

ستر ودف وإطعام
ستر ودف وإطعام

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الشرقية لمجابهة فصل الشتاء ولحمايتهم من الصقيع. 


يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم. 


وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.


من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الشرقية برعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


وأوضح "شعبان" أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيهًا، أو 3 بطاطين بـ360 جنيهًا، أو توفير 2بطانية ولحاف بـ455 جنيهًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.


وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته "الأورمان" قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين

جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي حملة ستر ودفا واطعام توزيع بطاطين مؤسسات المجتمع المدني

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