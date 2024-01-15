الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزلها بالشرقية

اسطوانة بوتاجاز
اسطوانة بوتاجاز

أصيبت ربة منزل بحروق وجروح، إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

 استقبل مستشفى الأندلس الخاص "ميادة.م.ال"، 39 عامًا، مقيمة بشارع الغشام، بمدينة الزقازيق، مصابة بحروق وجروح بالوجه والساق.

وتبين إصابتها إثر تعرضها لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها فى برج ريتاج، بجوار هايبر أبو السعود بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى ههيا المركزى "عبدالحميد.م.ن"، 57 سنة، مقيم بقرية بنى عامر، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والساعدين بنسبة 30%.

وتبين وقوع إصابته إثر اندلاع حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز فى منزله بقرية بنى عامر، بدائرة مركز الزقازيق، وقد تم نقله لرعاية الحروق بمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كما لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بحروق بأماكن متفرقة بالجسد في حريق نشب إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بجوار مدرسة الحرية، مما أدى إلى انهيار جزء من المنزل وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال "جثة هامدة" واثنين مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسد وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حريق نشب بمنزل نتيجة انفجار أنبوبة غاز بجوار مدرسة الحرية مما أدى إلى انهيار جزء من المنزل، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

نفجار اسطوانة بوتاجاز منطقة الغشام ربة منزل حروق وجروح مدينة الزقازيق

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