حصاد إنجازات مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

حيث شهد مركز ومدينة كفر صقر عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شارع 26 يوليو بنك مصر بتكلفة 2 مليون جنيه، واستكمال رصف شارع خلف الساحة الشعبية وتفريعاته بتكلفة مليون و249 ألف جنيه.

كما أنه جاري تنفيذ أعمال توريد وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة بتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100٪ ورصف شوارع المدينة الداخلية بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 15٪ ورصف الشوارع الداخلية بحي السلام بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 5٪ وإحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون جنيه.

ولإعادة الانضباط بالشوارع والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع، شنتت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات يومية لرفع الإشغالات من الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 277 محضرا ورفع 600 حالة إشغال وتنفيذ إزالة 7 إشغالات طريق تعيق حركة المواطنين والمارة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ ازاله 14 حالة تعدى علي أملاك الدولة علي مساحة 680 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين،، شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات يومية علي مدار الثلاث ورديات لإزالة تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة بنطاق المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها أسفرت عن رفع بواقع 18 ألف طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة و12 ألف و600 طن من الوحدات المحلية وذلك خلال عام 2023 م.

وللحفاظ على المظهر العام والجمالي للشوارع، قامت رئاسة المركز بحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة الموجودة بنطاق المركز وتم تحرير 168 محضرًا ضد المخالفين وإصدار 1292 ترخيص إعلان بواقع 43 حملة إزالة ورفع 219 إعلان مخالف.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بتحرير 143 محضرًا شملت محاضر حرق قش الأرز وإلقاء القمامة ومخلفات ضارة على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر خلال 2023م بالرد على شكاوى المواطنين بشكل فوري لتقديم أفضل الخدمات إليهم وتقديم الحلول العاجلة، حيث تم استقبال 529 شكوى من المواطنين والرد عليهم بنسبة تنفيذ 100٪ لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.