الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم نادي الشرقية للحصول على بطولة إفريقيا للهوكي.. اليوم

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

يستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وجميع المساهمين في دعم النادي، لتكريمهم بمساهمتهم في مساندة النادي للحصول على بطولة إفريقيا الهوكي.

من جهته، قال الدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، إن محافظ الشرقية يبذل ما في استطاعته لتقديم يد العون لنادي الشرقية، ومساندته في تحقيق البطولات المحلية والدولية.

وأضاف أنه من المقرر إقامة استقبال اليوم بعد الثانية ظهرًا، بديوان عام محافظة الشرقية، لأعضاء نادي الشرقية وأعضاء اتحاد المينى فوتبول وجميع الداعمين لنادي الشرقية، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

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