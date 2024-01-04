مجهودات مديرية الزراعة لمساهمتها في زيادة إنتاجية المحاصيل بالشرقية خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقدم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة فضلًا عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلي إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

وكيل زراعة الشرقية يستعرض انجازات الإرشاد الزراعى

ومن جانبه استعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية خلال عام 2023 حيث قامت بتنظيم العديد من الندوات الارشادية عن محصول القمح لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة مشيرًا إلى انه للنهوض بمحصول القمح تم تنظيم عدد 750 حقل ارشادي وتجميعه ارشادية علي مساحة 3182 فدان، كما تم تنظيم عدد 8 حقول الإرشادية مزروعة بمحصول البنجر مشيرًا إلى ان اجمالي المساحة بلغت 90264 فدان لافتا الي انه خلال التكثيف المحصولي لموسم 2023 تم تنفيذ عدد 5 حقول ارشادية منزرعه بصل محمل مع القطن بمراكزي ديرب نجم وابو حماد ) صنف جيزة 20 والقطن صنف جيزة 94 وكذلك تنفيذ عدد 8 حقول تحميل السمسم علي القطن بمراكزي ديرب نجم والزقازيق صنف شندويل 3 والقطن صنف جيزة 94.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لعام 2023 بلغت 211350 فدان على مساحة 211 فدان وتم تنفيذ 83 تجميعة ارشادية بمراكز (الزقازيق – ههيا - أبو حماد – كفر صقر – أولاد صقر ديرب نجم – الابراهيمية – منيا القمح ) تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه منزرعة بالأصناف سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 179 الحديثة والمقاومة للأمراض والآفات وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة وذات انتاجية عالية وتم توزيع التقاوي والتسوية بالليزر كخدمة ارشادية للمزارعين مجانًا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الشامية لعام 2023 بلغت 126161 فدان ذرة بيضاء و70502 فدان ذرة صفراء وتم تنفيذ 15 حقل تعليمي هجين فردى ابيض 128 و30 حقل تعليمي هجين ثلاثي اصفر 368 و3 حقول مشاهدات ثلاثى اصفر و3 حقول مشاهدات فردى اصفر بمراكز مشتول السوق وابو كبير والحسينية وبلغت المساحة التي تم تسويتها بالليزر خدمه ارشاديه تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه عدد 52 تجميعه بمساحة 636 فدان بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح – ههيا - ابو حماد - ديرب نجم - الابراهيمية – كفر صقر – اولاد صقر ) والمساحة التي تم تسويتها بالليزر وتم زراعتها بمشروع الترشيد 636 فدان وبلغت الحقول التابعة للحملة القومية للذرة الشامية عدد الحقول الارشادية 45 حقل إرشادي تعليمي الاصناف ( هجين ثلاثي 368 أصفر، هجين فردى 128 ابيض ) عدد 15 مركز بواقع 3 حقول بكل مركز 1 ابيض، 1 اصفر وتنفيذ 6 حقول مشاهدات بمراكز (مشتول – ابو كبير - الحسينية) 2 حقول بكل مركز أصناف اصفر فردى الأصناف (فردى 166، 173، 176، 178) وصنف ثلاثى اصفر (ثلاثي 360، 369، 370، 377) مشيرا إلى أن المساحة التي تم زراعتها بمحصول القطن بلغت 50264 فدانا وتم تنظيم عدد 16 حقلا إرشاديا مساحة الحقل 1 فدان تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح - أولاد صقر –صان الحجر- الحسينية- - بلبيس- كفر صقر- ديرب نجم.