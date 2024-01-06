حصاد إنجازات مركز ومدينة أبو كبير خلال 2023 بمحافظة الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشهد مركز ومدينة أبو كبير، خلال عام 2023م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

إنشاء مبنى مخازن بمجلس مدينة أبوكبير

وانتهت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير من تنفيذ أعمال إنشاء مبنى مخازن بمجلس مدينة أبوكبير بتكلفة ۱۸۷۱۲۳ جنيها، وتجميل شارع عبد العزيز علي بتكلفة 787054 جنيها.

وفي سياق متصل، جاري تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة أبو كبير ومنها تطوير شارع عسكر وسوق الليمون وكفر النجدي وتفريعاتهم بتركيب بلاط الإنتر لوك بنسبة تنفيذ 90% وبتكلفة ٣١٧٥٠٠٠ جنيه، ورصف شارع صبري شريف وحمزة والنادي وبنك مصر وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 60 % وبتكلفة ٥١٦٩٠٠٢ جنيه، ورصف شارع ماكينة الطحين وخليج الصفطية وابوعوض وامتداد السوالم وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % وبتكلفة ٥٢٥٥٤٦٥ جنيها.

كما تم رصف رصف شارع السلام وحليم وبورسعيد والمدارس ومحمدعبده وعمر بن الخطاب وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % وبتكلفة ٥٣٩٢٠٦٠ جنيها، واستكمال إنشاء مبنى المخازن بمجلس مدينة أبوكبير بنسبة تنفيذ 25 % وبتكلفة 1979690 جنيها.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمركز والوحدات المحلية التابعة له، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م بتنفيذ حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة على حرم الطرق الرئيسية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣١٠ محاضر بواقع ١٥٦ حملة لرفع الإشغالات، وجرى رفع ٣٥٠٠٠ حالة إشغال طريق ورفع ٢٥٢٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع حفاظًا على سلامة صحه المواطنين، فضلًا عن رصف ٥٢٠٠ كم من الشوارع والطرق الداخلية وتركيب بلاط إنترلوك بواقع ١١٢٠٠ متر مسطح لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.