الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي العاملين بالديوان العام لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي العاملين المسيحيين بالديوان

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ،والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية: أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا

وقال محافظ الشرقية، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أعرب العاملون المسيحيون، عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء وطننا الغالي مصر وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.

  محافظ الشرقية يزور مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

وفى سياق متصل، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتًا إلى أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة.

 وأضاف أن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد مؤكدًا أننا عازمون على المضي قدمًا نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

العاملين المسيحيين أعياد المصريين بناء الجمهورية الجديدة سكرتير عام المحافظة مصر وشعبها

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